Borse moderatamente positive

(Teleborsa) -, che non aggancia il trend moderatamente rialzista dei principali, in scia ai dati sull'inflazione europea confermata in calo al 2,4%.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,18%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 2.025,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,12%.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +166 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,68%.seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,39%, senza slancio, che negozia con un +0,13%, eè stabile, riportando un moderato +0,04%.Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,11% sul, mentre, al contrario, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 32.364 punti.Ottima la prestazione del(+1,58%); con analoga direzione, in netto miglioramento il(+1,8%).di Piazza Affari, ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,31%.avanza dell'1,81%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dell'1,44%.Composta, che cresce di un modesto +1,21%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,28%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,59%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,53%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,96%),(+4,23%),(+4,04%) e(+3,60%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,29%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,98%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:11:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,4%; preced. 2,9%)11:00: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,5%; preced. 0,1%)14:30: Apertura cantieri (atteso 1,36 Mln unità; preced. 1,37 Mln unità)14:30: Permessi edilizi (atteso 1,47 Mln unità; preced. 1,5 Mln unità)00:50: Bilancia commerciale (atteso -962,4 Mld ¥; preced. -662,5 Mld ¥).