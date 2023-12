Cofle, prosegue commessa con INEOS Automotive: 5,4 milioni nel biennio

Cofle

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore dei sistemi di comando e control cables per il settore off-road vehicles, ha comunicato che, avviata il 22 novembre 2021, che ha portato alla creazione e personalizzazione di avanzati sistemi di inserimento e disinserimento delle marce ridotte e del blocco e sblocco differenziale, direttamente sviluppati dal centro ingegneristico di Cofle, per il nuovo veicolo fuoristrada 4x4, l'INEOS Grenadier.Si prevede che nel 2023, ilcon INEOS si chiuderà con 1,6 milioni di euro, mentre le proiezioni per il 2024 indicano un incremento significativo a 3,8 milioni di euro. Questa previsione è calcolata sul numero di autoveicoli prodotti da INEOS Automotive, basata su un aumento del backlog pari a 30.000 veicoli nel 2024. Il valore per Cofle per il biennio 2023/2024 è quindi stimato a 5,4 milioni di euro."Siamo orgogliosi di continuare la nostra collaborazione con INEOS Automotive - ha commentato l'- L'INEOS Grenadier è un veicolo straordinario e siamo entusiasti di contribuire al suo successo. Il raggiungimento di un fatturato di 1,6 milioni di euro nel 2023 è un chiaro segno del nostro impegno e dell'eccellenza delle soluzioni che forniamo. Guardando al futuro, siamo, con un fatturato previsto di 3,8 milioni di euro. Questi numeri testimoniano la forza della sinergia tra le due aziende e l’impegno condiviso per la crescita e l'innovazione sempre nel segno della massima eccellenza".