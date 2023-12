Compagnia dei Caraibi, Paolo Castagno nominato CFO

Compagnia dei Caraibi

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia premium e ultra-premium, ha annunciato la. L'incarico sarà assunto dall’8 gennaio 2024.Torinese, classe 1965, dopo aver conseguito la Laurea in Economia e Commercio, acquisisce e consolida la propria esperienza in ambito amministrazione, finanza e controllo. Ha operato presso gruppi nel, tra cui Cartiere Burgo, Cebi, San Valeriano e Sinterama, ricoprendo ruoli di responsabilità nella gestione aziendale. Il suo percorso professionale ha successivamente preso una direzione nel, con l'ingresso indal 2018 al 2022. Qui, ha ricoperto diversi, tra cui CFO, Investor Relation Manager e M&A Director. Ha inoltre ricoperto il ruolo di Amministratore Unico di STAR7 Albania ed è stato membro del consiglio di amministrazione di Vertere, azienda acquisita durante il suo mandato in STAR7.