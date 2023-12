Eventi e scadenze del 19 dicembre 2023

Lunedì 18/12/2023

Martedì 19/12/2023

Accenture

FedEx

Sesa

(Teleborsa) -- la Farnesina ospiterà la Conferenza, appuntamento di confronto sull'azione internazionale dell'Italia. Parteciperanno oltre 130 titolari delle Sedi diplomatiche italiane all’estero, numerosi Ministri di Governo e personalità straniere. Tra gli interventi, il Presidente Sergio Mattarella, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Vice Presidente del Consiglio Antonio Tajani e il Presidente della Camera Lorenzo Fontana- La conferenza biennale su politica fiscale e governance della BCE si svolge a Francoforte. Interverranno, tra gli altri, Philip R. Lane e Isabel Schnabel- Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- Roma Eventi - Fontana di Trevi - Al I° Summit ANEV "Le politiche di sviluppo dell'eolico offshore" ambiente, industria infrastrutture e ricerca, saranno presenti, tra gli altri, i Ministri Pichetto Fratin, Salvini e Urso, i Presidenti ANEV, Legambiente, GSE, Marevivo, l'AD di Fincantieri e il Segretario Generale ANEV- Riunione dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali del G7. Il ministro Giorgetti partecipa in videocollegamento- I ministri dell'UE discuteranno su misure di emergenza adottate lo scorso anno sulla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, al fine di promuovere la solidarietà tra gli Stati membri, accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e proteggere i cittadini dell'UE da prezzi dell'energia eccessivamente elevati08:30 -- In Aula informativa urgente del Governo in merito alle recenti dichiarazioni relative alla magistratura rilasciate alla stampa dal Ministro della Difesa. Interviene lo stesso Ministro Guido Crosetto10:00 -- Prezzi delle abitazioni - III Trimestre 202313:30 -- La Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, svolge l’audizione del Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza, Raffaele Fitto16:00 -- Montecitorio - Scambio di auguri del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, con la Stampa parlamentare18:00 -- Montecitorio - Indirizzo di saluto del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, al convegno "Una politica economica per il futuro dell’Italia"18:30 -- Sede CNR - Alla giornata che Fondazione COTEC intende dedicare alla competitività innovativa italiana e ai suoi talenti promotori, saranno presenti, il Presidente della Fondazione COTEC Luigi Nicolais e la Presidente del CNR Maria Chiara Carrozza, i Ministri Anna Maria Bernini e Paolo Zangrillo oltre ad altri esperti e professionisti del settore- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale