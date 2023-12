FILA, Equita aumenta target price e conferma Buy

Equita

FILA

(Teleborsa) -ha confermato a "" lasu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella vendita di articoli per le arti visive e plastiche, e ha alzato il(da 10,7 euro) per la valorizzazione del business indiano al prezzo di IPO.Il prezzo di quotazione valorizza Doms circa 530 milioni di euro (equity value), con FILA che scenderà a circa il 30% (dal 51%) mantenendo comunque la governance. Con questa operazione Fila: non rinuncia a significativi utili/FCF;; deconsolida circa 20% dell'EBITDA di gruppo riducendo la sua crescita organica prospettica."FILA deconsoliderà il suo business a maggior crescita e potenziale ma al tempo stesso(rendendo più visibile il valore della partecipata) e a ridurre il suo debito lordo", si legge in una ricerca.