Green Arrow Capital, financing per 24 milioni da Santander per impianti eolici in Spagna

(Teleborsa) -, tra i maggiori operatori indipendenti leader negli investimenti alternativi, ha portato a termine l'operazione di. In dettaglio, l'operazione ha visto il rifinanziamento per un valore complessivo diconcesso da Santander di due impianti eolici situati rispettivamente a Malaga e nella cittadina di Cadice per una capacità installata complessiva pari a circa 50MWp.Oltre all'efficientamento della struttura finanziaria, l'operazione permette contestualmente anche ilda effettuare sui due impianti per aumentarne la produttività unitamente ai ritorni attesi. I due impianti producono complessivamente ogni anno energia pulita capace di soddisfare il fabbisogno energetico di circa 40.000 famiglie, con una compensazione di emissioni di CO2 in atmosfera pari a 55.000 tonnellate annue."Siamo estremamente soddisfatti di aver realizzato questo progetto, che ha messo a sistema le nostre competenze nell'in essere garantendo continuità operativa, ottimizzazione delle risorse e implementazione di tecnologie all'avanguardia - ha commentatodi Green Arrow Capital - L'operazione rientra nella pipeline di investimenti che il gruppo sta effettuando in Spagna, dove contiamo di rafforzare ulteriormente il nostro presidio con la volontà di destinare risorse all'efficientamento degli impianti presenti sul territorio, per continuare a dare un ritorno tangibile ai nostri investitori e a tutti gli stakeholder".