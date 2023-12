Istat: i prezzi delle case accelerano (+1,8% del 2022) e le compravendite diminuiscono (-10,4%)

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre 2023, l'rimane stabile rispetto al trimestre precedente, ma, un ritmo tre volte superiore al +0,6% registrato nel secondo trimestre 2023. La crescita tendenziale dell’IPAB è da attribuirsi soprattutto ai prezzi delle abitazioni nuove che aumentano dell’8,0%, in forte accelerazione rispetto al trimestre precedente (+0,5%). Per contro, i prezzi delle abitazioni esistenti salgono dello 0,5%, facendo registrare una lieve decelerazione rispetto al secondo trimestre (+0,7%). È quanto emerge dalla notaQuesti andamenti si registrano in un contesto di(-10,4% la variazione tendenziale registrata nel terzo trimestre 2023 dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate per il settore residenziale, da -16,0% del trimestre precedente). La stabilità dell’indice IPAB su base congiunturale è la sintesi di dinamiche di segno opposto tra i prezzi delle abitazioni nuove che aumentano dell’1,6% e quelli delle abitazioni esistenti che diminuiscono dello 0,4%, (era +1,8% nel secondo trimestre 2023).In media, nei primi tre trimestri del 2023, rispetto allo stesso periodo del 2022,. Il tasso di variazione acquisito dell’IPAB per il 2023 è pari a +1,3% (+4,7% per le abitazioni nuove e +0,6% per le abitazioni esistenti).