IVECO BUS, contratto con ATM Milano per fornitura 153 Bus elettrici

Iveco Group

(Teleborsa) -, il marchio di autobus urbani, interurbani e turistici di, ha firmato un, che gestisce il trasporto pubblico in città e nel suo hinterland, segnando un importante traguardo nella transizione verso la mobilità sostenibile.Il contratto, del, rientra nel piano strategico di ATM per offrire una. ATM è impegnata aurbana in 1.200 autobus elettrici e ad apportare le modifiche necessarie all’ecosistema circostante,e la creazione di nuove strutture che saranno pienamente integrate nel disegno della città.L'arrivo dei nuovi veicoli elettrici IVECO BUS rappresenta unL’appalto per i nuovi autobus comprendeda 12 metri e la loro. Le primesono previste a partiree dovranno terminarenegli annie oggi i suoi veicoli costituiscono il(550 autobus su 1.200)., President, Bus Business Unit di Iveco Group, si è detto "lieto di svolgere un ruolo importante nel percorso di Milano verso un futuro più sostenibile. La competitività del costo totale di esercizio dell'offerta di IVECO BUS, unita alla nostra prossimità al cliente, ci consente di fornire una soluzione su misura che soddisfa le esigenze specifiche di questa città dal ritmo incalzante".