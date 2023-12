Progetto Data Mesh, UniCredit riceve il "Premio dei Premi 2023"

UniCredit

(Teleborsa) -ha ricevuto oggi il 'Premio Nazionale per l'Innovazione Premio dei Premi 2023' promosso dalla Fondazione per l’innovazione COTEC e giunto alla sua XIII edizione. Istituito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Fondazione Cotec, il riconoscimento, viene assegnato ogni anno ai migliori progetti d’innovazione del settore bancario, dell’industria, dei servizi, dell’università, della pubblica amministrazione e del terziario anche al fine di favorire la crescita della cultura dell’innovazione nel Paese., selezionata tra le banche vincitrici dell’ultima edizione del premio ABI per l’Innovazione nei Servizi Bancari, ha partecipato alla cerimonia di consegna del Premio dei premi, alla presenza del Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, del Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo e del Presidente della Fondazione Cotec Luigi Nicolais.Nel marzo scorso UniCreditper l'Innovazione nei Servizi Bancari 2023 con il servizio “Data Mesh” nella categoria Data Driven Banking ed Il progetto “Smart Factor- The Human Digital Factoring”.La giuria del Premio dei Premi ha premiato UniCredit per il progetto “con questa motivazione:. L'obiettivo del progetto è abilitare, grazie ad un approccio platform-centric, una modalità di lavoro innovativa per ottenere velocità e agilità nelle iniziative strategiche della banca in cui le informazioni