UE investe 65 milioni di euro per scale up di progetti clean tech

(Teleborsa) - Lahasu piccola scala nelche riceveranno oltredi sostegno nell'ambito dell'EU Innovation Fund. Questi fondi aiuteranno le aziende europee, comprese le piccole imprese, a portare tecnologie innovative sul mercato nelle industrie ad alta intensità energetica, nelle energie rinnovabili e nello stoccaggio dell'energia.I progetti selezionati coprono un'ampia gamma di settori, con particolare attenzione alla. Ci sono anche progetti nel campo dello stoccaggio energetico, dell'energia solare, delle energie rinnovabili, del ferro e dell'acciaio, delle raffinerie, dei prodotti chimici, del cemento, della calce e dell'idrogeno.Ciascuno dei 17 progetti riceverà, finanziate attraverso le entrate generate dal sistema di scambio delle quote di emissione dell'UE (EU ETS). Gli importi esatti della sovvenzione saranno noti una volta completato il processo di preparazione della convenzione di sovvenzione. Un terzo dei beneficiari sono piccole e medie imprese.Nell'elenco ci sono anche, promossi dalle società Bormioli Luigi, MyRemono, ABS, SGI?."Nel nostro percorso verso la neutralità climatica, dobbiamo sfruttare al massimo la potenza di fuoco degli investimenti dell'UE - ha commentatodella Commissione europea - Il Fondo per l'innovazione è uno strumento importante a disposizione per sostenere il nostro settore nella transizione, che può anche contribuire a mobilitare gli investimenti privati tanto necessari. Finanziando progetti di tecnologia pulita, stiamo riducendo le nostre emissioni e contribuendo alla nostra competitività sulla scena globale".