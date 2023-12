Unidata, Banca Akros conferma target price e Buy

Unidata

(Teleborsa) - Banca Akros ha confermato(aper azione) e) sul titolo, operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su Euronext STAR Milan, modificando leggermente le stime.Il broker ha perfezionato le previsioni 2023-2026 adottando la nuova ripartizione delle vendite dell'azienda. Nel complesso, le previsioni sono pressoché invariate, con tuttavia unanel corso del ciclo che spiega l'EPS inferiore ma compensato da unnel corso degli anni con un debito netto 2023 migliore del previsto e soprattutto numeri 2026 molto migliori del previsto, quindi migliorando la visibilità a lungo termine.Nel 2023 Banca Akros è ora in linea con gli obiettivi di BP e dell'azienda, mentre nel 2025 è nella parte inferiore (EBITDA a 33,9 milioni vs 34-36 milioni) e nel(EBITDA a 35,2 milioni vs 37-41 milioni).