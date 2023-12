Wall Street in stand-by

Dow Jones

(Teleborsa) -, mostrando ottimismo, a dispetto die commenti di alcuni esponenti della fed, che hanno tentato di raffreddare le attese circa imminenti tagli die tassi d'interesse: da Austan Goolsbee a Lortta Mester si è smentito che il Board abbia parlato di tagli dei tassi, riprendendo quanto affermato la scorsa settimana da John Williams, che ha subito rettificato le aspettative alimentate dalle parole di Powell.A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 37.306 punti, mentre è in lieve aumento l', che si porta a 4.741 punti. Sopra la parità il(+0,64%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per l'(+0,61%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,89%),(+1,08%) e(+0,79%).Al top tra i(+1,54%),(+1,46%),(+1,25%) e(+1,03%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,46%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,08%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,04%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,02%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,40%),(+2,98%),(+2,89%) e(+2,74%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,15%.scende del 2,97%.Calo deciso per, che segna un -2,93%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,81%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Apertura cantieri (atteso 1,36 Mln unità; preced. 1,37 Mln unità)14:30: Permessi edilizi (atteso 1,47 Mln unità; preced. 1,5 Mln unità)14:30: Partite correnti, trimestrale (atteso -197 Mld $; preced. -212,1 Mld $)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 103,8 punti; preced. 102 punti)16:00: Vendita case esistenti (atteso 3,78 Mln unità; preced. 3,79 Mln unità)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -4,1%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -4,26 Mln barili).