A2A, da Arera 4,3 milioni per progetti su infrastrutture gas

A2A

(Teleborsa) - Le società Unareti, LD Reti e RetiPiù hanno ottenuto dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente un contributo complessivo di 4,3 milioni di euro per quattro progetti sperimentali ai sensi della delibera 404/2022/R/gas “Progetti pilota di ottimizzazione della gestione e utilizzi delle infrastrutture del settore del gas naturale”, in relazione alle prospettive di transizione energetica e decarbonizzazione.Lo rende noto il Gruppo. In particolare Unareti implementerà un nuovo sistema di gestione basato sull’intelligenza artificiale per ridurre le emissioni di metano dalla rete; inoltre realizzerà nuovi generatori per recuperare l’energia normalmente dissipata nel passaggio dalla rete di trasporto a quella di distribuzione.LD Reti sperimenterà un sistema per massimizzare la produzione di un impianto di biometano immettendone l’eccesso in rete.RetiPiù avvierà un progetto per ridurre l'impatto delle emissioni di metano provenienti dalla rete di distribuzione attraverso strumenti di monitoraggio innovativi che ne consentono la loro individuazione preventiva.L’ammissione al meccanismo di incentivazione di Arera di tutte le proposte presentate conferma la validità dei progetti del Gruppo per lo sviluppo di sistemi e infrastrutture per la transizione ecologica del Paese, in linea con la propria strategia industriale focalizzata su due pillar: transizione energetica ed economia circolare.