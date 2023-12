Acqua, accordo fra ACEA, Coldiretti, BF e ANBI per tutela risorsa idrica

(Teleborsa) -, gruppo industriale leader nel settore idrico e tra i primi operatori dell’ambiente e dell’energia, Confederazione nazionale, Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue (, società attiva con le sue partecipate in tutti i comparti della filiera agroindustriale italiana.L'intesa, che punta avolte alla tutela e alnegli ambiti agricolo, idrico ed energetico, è stata sottoscritta dall’Amministratore Delegato di ACEA,, dal Presidente Nazionale Coldiretti,, dal presidente dell’ANBI,, e dall’Amministratore Delegato di BF,Il MoU, che ha una, dà avvio ad uno, oltre che ad un’attività di approfondimento su possibiliquali l’ottimizzazione dell’uso dell’acqua in agricoltura, l’economia circolare e la filiera italiana.In particolaredi sviluppo, la ricerca e lo studio di, anche nel campo dell’e in ottica di, con particolare riguardo alla messa in sicurezza dell’approvvigionamento, tutela e riutilizzo della risorsa idrica per l’irrigazione. Si esamineranno anche iniziative congiunte che promuovano, finalizzati al recupero sostenibile delle risorse per la loro valorizzazione nella realizzazione di fertilizzanti e concimi organici e minerali, ovvero l’utilizzo di sotto-prodotti agricoli per alimentaree l’impiego per la produzione di energia, al fine di promuovere un modello esteso di sviluppo di filiera totalmente italiana.utili al raggiungimento degli obiettivi di comune interesse e costituiranno uno o più gruppi di lavoro per la valutazione di possibili progetti e iniziative congiunte."La sigla del protocollo è particolarmente significativa perché lavorare insieme sul tema dell'acqua e sull'importanza della gestione di questa risorsa, che vede l’agricoltura come uno degli utilizzatori principali, è fondamentale", ha affermato l’Amministratore Delegato di ACEA,, aggiungendo "collaborare con partner di rilievo come Coldiretti, BF e ANBI al fine di identificare le soluzioni operative e tecnologiche più efficaci per il miglior utilizzo dell'acqua è fondamentale. Si tratta di una risorsa troppo importante epreziosa, oggi messa a rischio dagli effetti del cambiamento climatico, che per questo va raccolta, stoccata, preservata e soprattutto riutilizzata. Acea, primo player nazionale nel settore idrico, si sta impegnando in modo concreto su questi temi".