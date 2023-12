Aon acquista broker assicurativo NFP per 13,4 miliardi di dollari

Aon

(Teleborsa) -, colosso globale del risk management, della riassicurazione e dei servizi professionali, ha firmato un, broker middle market attivo nel property e casualty, da fondi affiliati al principale capital sponsor di NFP, Madison Dearborn Partners (MDP), e fondi affiliati a HPS Investment Partners.Secondo i termini della transazione, Aon acquisirà NFP per unstimato inal momento del closing, che sarà finanziato da 7 miliardi di dollari in contanti e 6,4 miliardi di dollari in azioni Aon.L'acquisizione di NFP espande la presenza di Aon nel segmento middle-market, ampio e in rapida crescita, con capacità di consulenza in materia di rischi, benefits, wealth & retirement plan advisory., presidente e CEO di NFP,come piattaforma indipendente ma connessa all'interno di Aon, riportando a Eric Andersen, presidente di Aon.