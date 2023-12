Energia elettrica, stabile la crescita della domanda (+1,4%) a novembre

(Teleborsa) -, che fanno segnare un crescita della domanda pressoché stabile a parità di giorni e temperature. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto di Terna, gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, , secondo cui lo scorso mese lain Italia è stata pari a, con unarispetto a novembre 2022.Tale variazione, registrata con lolavorativi (21) e unamedia mensile sostanzialmente uguale a quella di novembre 2022 (-0,1°C), compensa solo parzialmente il dato negativo (-6,2%) di novembre 2021.Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno,elaborato da Terna, che prende in esame i consumi industriali di circa 1.000 imprese ad alta intensità di energia,Tale valore è il risultato di andamenti diversi delle imprese connesse alla rete elettrica nazionale in Alta Tensione (AT) e Media Tensione (MT): a fronte di unsi registra un. Guardando ai singoli comparti,si registrano per; in calo ceramiche e vetrarie, metalli non ferrosi, alimentari, meccanica e chimica.Il, destagionalizzato e corretto dagli effetti di calendario e temperatura, risultarispetto a ottobre 2023. In aumento, invece, la. L’alternanza di variazioni congiunturali positive e negative mantiene l’indice su livelli stazionari., la richiesta cumulata di energia elettrica in Italia è inrispetto allo stesso periodo del 2022 (-2,1% il dato rettificato). In flessione, che da gennaio a novembre fa registrare undopo i primi sei mesi particolarmente negativi, a partire da luglio si sono registrati decrementi di minore intensità., la variazione tendenziale di novembre 2023 è risultata: +1,4% al Nord, +0,9% al Centro e +1,9% al Sud e nelle isole.Nel mese di novembre la domanda di energia elettrica italiana è statae, per la quota restante. La produzione nazionale netta è risultata pari a 21 miliardi di kWh, stabile rispetto a novembre 2022.A novembre, lehanno prodotto complessivamenteelettrica (rispetto al 29% di novembre 2022). La produzione da rinnovabili a novembre è stata così suddivisa: 40,4% idrico, 14,9% fotovoltaico, 28,7% eolico, 11,7% biomasse, 4,3% geotermico.Prosegue rispetto allo scorso anno ilgrazie alla maggiore disponibilità della risorsa. In aumento la produzione daanche in questo caso soprattutto per maggiore disponibilità della risorsa (rispetto a novembre 2022, la capacità installata è aumentata di 558 MW, circa il 5%). Per questa fonte, il 25 novembre è statodi produzione eolica attestata a un valore di(il precedente record era di 8,3 GWh a marzo 2023). Per quanto riguarda ilè soprattutto imputabile all’aumento di capacità installata di 4.797 MW, circa il 20% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In crescita, infine, anche la fonte. In flessione la produzione da fontecon in particolare un calo del 65% del carbone.Secondo le rilevazioni Terna, considerando tutte le, nei primi undici mesi del 2023, un valore superiore di circa 2.269 MWrispetto allo stesso periodo del 2022. Per quanto riguarda il s, la variazione tendenziale anche questo mese risulta positivaper effetto combinato di una diminuzione dell’export (-21,5%) e di una crescita dell’import (+5,7%).