Eventi e scadenze del 20 dicembre 2023

Martedì 19/12/2023

Mercoledì 20/12/2023

Blackberry

General Mills

(Teleborsa) -- Roma Eventi - Fontana di Trevi - Al I° Summit ANEV "Le politiche di sviluppo dell'eolico offshore" ambiente, industria infrastrutture e ricerca, saranno presenti, tra gli altri, i Ministri Pichetto Fratin, Salvini e Urso, i Presidenti ANEV, Legambiente, GSE, Marevivo, l'AD di Fincantieri e il Segretario Generale ANEV- Alla riunione del Consiglio straordinario dei ministri delle Finanze europei si parlerà del quadro di governance economica. Presente il ministro Giorgetti- Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero08:00 -- Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di ottobre08:00 -- La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, svolge l'audizione dell'Amministratore delegato della Rai e del direttore generale corporate della Rai09:30 -- Roma - Durante l'Assemblea nazionale "Nutriamo il futuro: clima, energia, digitale, biodiversità e agricoltura le sfide del Paese" verranno eletti il nuovo Presidente di Coldiretti e la Giunta esecutiva per i prossimi 5 anni. Tra gli interventi, il presidente e il segretario generale di Coldiretti, il ministro Lollobrigida, gli AD di Enel, GSE, Intesa Sanpaolo e Italgas Reti09:30 -- Evento organizzato da EY al quale parteciperanno rappresentanti delle istituzioni e del mondo dell'impresa tra i quali, il Presidente del Consiglio e Ministro Tajani, i CEO di Engie Italia, Borsa Italiana e EY Italia, i Presidenti di Conad e di Italian Tech Alliance e la Vice President Telecommunications di Microsoft11:00 -- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà all'incontro tra Governo e sindacati per Ex-Ilva17:00 -- Quirinale - Cerimonia per lo scambio degli auguri di fine anno con i Rappresentanti delle Istituzioni, delle Forze Politiche e della Società civile con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la partecipazione del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana- Risultati di periodo