Ex Ilva, nessuna soluzione: rinvio al 29 dicembre, Sindacati in pressing

(Teleborsa) -: non ha portato nessuna novità rilevante il confronto di questa mattina a Palazzo Chigi tra Governo e Sindacati."Si è svolto questa mattina a Palazzo Chigi il tavolo di confronto tra il Governo e le confederazioni sindacali sull'ex Ilva di Taranto. Il Governo ha confermato l’intenzione di continuare a fare la propria parte e ha assicurato che sarà garantita la continuità aziendale. Ha inoltre convocatosi legge nella nota diffusa da Palazzo Chigi.Alla riunione hanno preso parte i ministri degli Affari Ue e Pnrr, Raffaele Fitto, delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone, dell’Economia, Giancarlo Giorgetti (in videocollegamento), e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Per le associazioni sindacali hanno partecipato i rappresentanti di Fiom-Cgil, Michele De Palma, Fim-Cisl, Roberto Benaglia, Uilm-Uil, Rocco Palombella, Usb, Sasha Colautti e Ugl metalmeccanici, Giovanni Antonio Spera.Prossimo incontro il"Il Consiglio dei ministri è stato spostato al 28 pomeriggio quindi" il prossimo incontro a Palazzo Chigi coi sindacati sulla situazione dell'Ex Ilva di Taranto "penso che sarà il 29. Noi siamo qui", ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso rispondendo ai cronisti in Transatlantico dopo il Question Time alla Camera.Intanto, i sindacati hanno contestato il rinvio del Governo. Dichiaradella Fim: "È stato un incontro difficile in una situazione drammatica dell'azienda, degli appalti e degli impianti di cui il Governo aveva poco consapevolezza. Un Governo unito, ma con l'idea di prendere tempo e discutere con calma con Mittal su cosa fare. Abbiamo chiesto - sottolinea Benaglia