FedEx abbassa guidance su ricavi dopo secondo trimestre deludente

FedEx

(Teleborsa) -, una delle più grandi società di trasporto e spedizioni al mondo, ha registrato undi 0,90 miliardi di dollari neldell'anno fiscale 2024 (terminato il 30 novembre 2023), contro i 0,79 miliardi dello stesso periodo di un anno prima (1,01 miliardi vs 0,82 miliardi su base rettificata). L'è stato di 3,99 dollari (vs 3,18 un anno fa), inferiore di 19 centesimi alle attese degli analisti (secondo dati LSEG). Isono diminuiti a 22,2 miliardi di dollari rispetto ai 22,8 miliardi di un anno fa, mentre gli analisti si aspettavano 22,4 miliardi di dollari."FedEx ha realizzato due trimestri consecutivi di crescita del reddito operativo e di espansione dei margini senza precedenti, nonostante un calo dei ricavi, una prova evidente dei progressi che stiamo facendo nella nostra- ha affermato il- Ci stiamo muovendo rapidamente per rendere la nostra rete più efficiente, offrendo allo stesso tempo un servizio eccezionale ai nostri clienti durante l'alta stagione con la rete terrestre più veloce del settore".Per l', FedEx: un calo low-single-digit dei ricavi anno su anno, rispetto alla previsione precedente di una crescita dei ricavi approssimativamente piatta; un utile per azione compreso tra 15,35 e 16,85 dollari prima delle rettifiche contabili dei piani pensionistici MTM, rispetto alla previsione precedente compresa tra 15,10 e 16,60 dollari per azione.