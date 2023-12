Fos, contributo da MIMIT per progetto agritech Demetra

Fos

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e nello sviluppo di servizi e prodotti digitali per grandi gruppi industriali e per la pubblica amministrazione, ha comunicato di esseredenominato ": un approccio sistemico e integrato fondato sull'acquaponica e sulla valorizzazione degli scarti per la creazione di un sistema alimentare pilota" del valore di 5 milioni di euro, di cui 2,5 milioni di euro finanziati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy () con bando MISE.L'investimento di Fos sarà pari a circa 1,5 milioni di euro, finanziato con undi 560 mila euro. L'inizio del progetto è previsto per gennaio 2024, con una durata di 36 mesi."Gli accordi di innovazione col MIMIT costituiscono un'opportunità molto efficace per finanziare lo sviluppo di soluzioni innovative che possano essere portate sul mercato - ha commentato l'- Come Gruppo FOS abbiamo già storie di successo su misure analoghe e contiamo di portare sul mercato, attraverso il progetto Demetra, una nuova soluzione Agritech".