Governo spagnolo pronto ad entrare in Telefonica, titolo in rally

Telefonica

azienda di telefonia spagnola

Ibex 35

società spagnola operante nel settore delle telecomunicazioni

(Teleborsa) - Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,08%.A dare linfa alle azioni contribuisce la notizia che il governo spagnolo ha annunciato piani per l’acquisizione di una quota fino al 10% in Telefonica.L'andamento dell'nella settimana, rispetto all', rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Il quadro tecnico dellasegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 3,691 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 3,811. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 3,635.