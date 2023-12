Listini europei deboli. Bene Londra dopo calo inflazione

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Telecom Italia

Inwit

ENI

Saipem

Banco BPM

BPER

Banca MPS

Leonardo

Maire Tecnimont

D'Amico

Ariston Holding

Seco

Industrie De Nora

MutuiOnline

Cementir

Pharmanutra

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia, in una seduta ricca di appuntamenti macroeconomici, a cominciare da quello della, come atteso dal mercato. In, a novembre, è risultata in calo contro stime di crescita, notizia molto incoraggiante per la Banca d'Inghilterra nella sua lotta contro le elevate pressioni sui prezzi. Dalla Germania lha mostrato un miglioramento del sentiment dei consumatori. nel pomeriggio, è atteso dagli USA il Rapporto sulla fiducia dei consumatori e le vendite di abitazioni esistenti.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,14%. L'è sostanzialmente stabile su 2.040,1 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 74,63 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +163 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,61%.senza slancio, che negozia con un +0,19%, andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,77%, eavanza dello 0,28%. Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,41%; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 32.325 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+4,04%),(+0,84%),(+0,68%) e(+0,63%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,10%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,57%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,3%.Tentenna, che cede l'1,19%.del FTSE MidCap,(+2,53%),(+1,37%),(+1,30%) e(+1,21%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,27%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,80%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,12%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,79%.