Mes, il governo prende tempo. Opposizioni all'attacco

(Teleborsa) -per rispondere in commissione a una richiesta di Fdi sull'impatto finanziario di una eventuale ratifica.Richiesta – ribattono le opposizioni – già esaudita con una nota del Mef a giugno, che appare come l'ennesimo tentativo di spostare in avanti la decisione in attesa dell'esito della delicata trattativa a Bruxelles sul nuovo Patto di Stabilità. Nonostantepochi giorni fa a Bruxelles abbia negato un link tra le due partite, che le due partite siano legate lo ripetono da giorni gli esponenti della maggioranza e da ultimo lo ha confermato anche il capodelegazione di Fdi all'Europarlamento Carlo Fidanza in una intervista.Al momento il Mes ha ancora due provvedimenti davanti, nel calendario di Montecitorio, la legge di delegazione europea e la proposta di legge sugli illeciti agroalimentari. Alla Camera, inoltre, – con ogni probabilità già venerdì pomeriggio – è in arrivo la manovra he ha tempi strettissimi per essere chiusa entro fine anno. Sale, dunque, laLa maggioranza starebbe ragionando anche sull'eventualità di chiedere una nuova sospensiva, soprattutto se da Bruxelles arrivasse una fumata nera sul Patto. Nel frattempo le opposizioni denunciano la "presa in giro del Parlamento", dopo che "compatte" in mattinata avevano abbandonato i lavori della commissione bilancio, chiamata solamente a esprimere il parere sulle proposte di legge di Iv e Pd. E ora si aspettano che almeno giovedì, in coda al resto dei lavori, si arrivi "finalmente" a discutere in Aula dellaA innescare la protesta delle minoranze la richiesta da parte delladi chiarimenti sugli "effetti finanziari della riforma del Mes": il governo, per voce delsi è riservato di rispondere "domani", come racconta all'AnsaMa, ricorda, c'era una "apposita nota del Mef" del 21 giugno, per cui "ho chiesto quali delle domande non trovano risposta nella nota di sei mesi fa".In quella notaanzi, ricordava che la ratifica poteva portare "ad una migliore valutazione del merito di credito degli Stati membri aderenti, con un effetto più pronunciato per quelli a più elevato debito come l'Italia" in quanto "percepita come un segnale di rafforzamento della coesione europea".