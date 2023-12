MPS offre con Nexi nuovi servizi digitali al mondo agrifood

Banca Monte dei Paschi di Siena

Nexi

(Teleborsa) -rafforza la sua leadership nel comparto agrifood con una nuova offerta di soluzioni digitali d’incasso e di pagamento sviluppata insieme aper le aziende vitivinicole e agrituristiche.Tale iniziativa - spiega una nota - si inserisce nella più ampia strategia di Banca MPS a sostegno del settore agroalimentare, agricolo-ricettivo e della Dop Economy, a conferma della storica attenzione alle esigenze del comparto primario, asset fondamentale dell’economia del Paese.- come cantine vinicole, wineshop - e a operatori che lavorano nella ristorazione e alle strutture agricolo ricettive, e comprende: Carte Commercial, soluzioni di pagamento evolute e flessibili per la gestione della liquidità e delle spese come, ad esempio, il packaging per l’asporto o la gestione delle utenze. Xpay, la soluzione per l’e-commerce grazie a cui si attiva il servizio Pay By link che permette all’azienda vitivinicola di ricevere pagamenti rapidi e sicuri grazie all’invio di un link per consegna e ritiro degli ordini con pagamento anticipato. Per le strutture ricettive il servizio Xpay Hotel consente di ricevere prenotazioni online con rapidità e nella massima sicurezza. Infine, le imprese agricole che preferiscono una soluzione più semplice possono utilizzare Vetrina Digitale per la gestione delle vendite e delle prenotazioni online, accessibile anche dalle pagine social dell’azienda.SmartPOS e SoftPOS sono soluzioni evolute che garantiscono la massima libertà nella gestione degli incassi all’interno e all’esterno del punto vendita. In particolare, SoftPOS è la nuova app associabile allo smartphone o al tablet perfetta per chi svolge attività in mobilità, come ad esempio le consegne a domicilio o la vendita dei propri prodotti in occasione di fiere di settore.da sostenere e valorizzare attraverso una attenzione particolare alla cosiddetta DOP Economy, ovvero quel sistema di eccellenze agricole che è la cifra caratterizzante del nostro territorio - dichiara-. Grazie alla consolidata presenza della nostra banca in quei settori, siamo riusciti a creare con il nostro partner Nexi un’offerta di soluzioni di incasso e pagamento evolute pensate su misura per le aziende vitivinicole e agrituristiche. Grazie alla nostra iniziativa Mps Agroalimentare, che opera con 15 centri specialistici su tutto il territorio nazionale al servizio dei distretti, delle imprese agricole e della filiera produttiva, abbiamo potuto intercettare in modo puntuale i bisogni delle aziende anche sul fronte della gestione dei pagamenti. Questo ci ha permesso di proporre oggi un’, ed essere quindi più competitive e concentrate su percorsi di crescita sostenibili”."Siamo orgogliosi che Monte dei Paschi di Siena metta le nostre soluzioni di incasso e pagamento a disposizione dei propri clienti dell’agriturismo, del mondo vitivinicolo e della DOP economy: è una, garantendo ad esse vantaggi in termini di velocità, sicurezza, comodità" afferma