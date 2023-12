Partecipazioni statali: fatturato a 466,3 miliardi di euro e utili per 19,9

(Teleborsa) - Leattraverso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, mostrano Bilanci positivi e buone prospettive di crescita, mente si delinea una gestione più dinamica, con ipotesi di riorganizzazioni e dismissioni, da parte dell'Azionista pubblico. Il loroin aumento di 183 miliardi di euro (+64,6%); gli utili si attestano su 19,9 miliardi, in miglioramento di 7,9 miliardi di euro; i debiti ammontano a 212,1 miliardi, in crescita di 18,1 miliardi (+9,38%); i dipendenti sono 474.760. È quantonel confronto tra fine 2022 e 2021, con le previsioni sul 2023 che confermano il ruolo da protagonista dello Stato in molti settori dell'economia.Il– rileva l'analisi – è stato di 466,3 miliardi di euro, in crescita sui 283 miliardi del 2021; ancor più nel confronto con il 2017, per un incremento del 104,6%, equivalenti a 188 miliardi di euro. Nelle classifiche per fatturato di tutte le Società Italiane industriali e di servizi, le Partecipate statali occupano i primi tre posti e sette dei primi venti. Considerando la ripartizione del fatturato per singoli settori di attività nel 2022, l'85% è realizzato nell'energia, il 7,7% è ascrivibile alla meccanica, il 6,1% a trasporti e telecomunicazioni. Quote inferiori all'1% per ict, editoria, sport e tempo libero, ambiente e territorio o servizi alla P.A.Ilha registrato utili per 19,9 miliardi di euro, con un +66,2% sull'anno precedente e un +179,1% sul 2019. Ilè stato di 39,4 miliardi di euro, in significativo miglioramento (+12 miliardi; +43,8%) sui 27,4 miliardi del 2021, ma anche sui 21,6 del 2017 (+82,4%). L'andamento dei suddetti valori ha determinato il rapporto tra margine operativo netto e fatturato, che si attesta all'8,4%, peraltro inferiore a quella media del 10% del quinquennio precedente.sono passati da 193,9 miliardi di euro a 212,1 miliardi, un aumento di oltre 22 miliardi sul 2017 (+63,11% nel quinquennio). Il rapporto tra debiti finanziari e fatturato si attesta sul 45,4%, quando era del 57% nel 2017; è comunque in sensibile diminuzione rispetto alla media del 66% del quinquennio precedente.Gliun notevole incremento sui 457.648 del 2017. Il fatturato per dipendente è stato di 902mila euro, quasi raddoppiando i 508mila degli ultimi cinque anni.Lesono Sport e Salute (39,4%), Autostrade per l'Italia (+30,8%), Terna (30,2%), Italgas (+27,8%); leItsart (di cui è stata decisa la liquidazione; -119.846%), Ansaldo Energia (-45,2%), Valvitalia (-43,5%), Open Fiber (-35,9%), Ita Airways (-30,4%).Lesono, nell'ordine, Arexpo (50,6%), Autostrade per l'Italia (49,4%), Terna (47,6%), Italgas (44,1%), Infratel (41,5%);Itsart, Ita Airways, Valvitalia, Open Fiber, Ansaldo Energia.: Ansaldo Energia, Fincantieri, Hotelturist, Ita Airways, Itsart, Open Fiber, Sogin, Valvitalia;sono, in sequenza: Poste, Ferrovie, Enel, Leonardo, Eni, Saipem; queste sei Società, da sole, impiegano 382.642 Addetti, l'80% di tutte le Partecipate statali.Leisultano, nell'ordine: Gse, Eni, Enel, Snam, Eutalia; le peggiori: Itsart, Anpal Servizi, Sport e Salute, Infratel, Sogesid;sono: Eutalia, IPZS, Sogei, Gse, Sogin; meno bene: Giubileo 2025, Infratel, Itsart, Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026, Anpal Servizi.sulla base dei dati dei primi 9 mesi che 11 Società quotate hanno comunicato ai mercati, confrontandoli con quelli analoghi dei primi 9 mesi del 2022 (Enav, Enel, Eni, Fincantieri, Italgas, Leonardo, Poste, Raiway, Saipem, Snam, Terna) – Queste 11 Società rappresentano, da sole, il 75% del totale del fatturato e il 97% degli utili di tutte le Partecipate statali prese in esame. Pertanto, nei 12 mesi settembre 2022 – settembre 2023: ilè passato da 243,4 miliardi di euro a 178,9; è quindi diminuito, in un anno, di 64,5 miliardi, con un -26,5%, ascrivibile ad Enel (-34%) ed Eni (-31%), per l'andamento dei prezzi dell'energia; all'opposto, Italgas (+26%), Saipem (+18,7%), Snam (+17%), Terna (+13%).mostra simile riduzione, da 22,7 miliardi di euro a 19,6 (-13,4%), con i migliori risultati per Saipem (+156%), Enel (+142%), Fincantieri (+60%), Raiway (+59%); meno bene Leonardo (-54%), Eni (-34%), Enav (-6%).è in calo, a sua volta, del 2,4%.: al 1 dicembre 2023, le 13 quotate pubbliche capitalizzavano 224,2 miliardi di euro, il 30,28% dei 740,4 miliardi di tutta la Borsa Italiana, con Enel ed Eni ai primi due posti del listino.Negli ultimi due anni, il perimetro pubblico si è modificato, con la costituzione, l'aumento della quota o il riacquisto da parte dello Stato, relativamente a: Autostrade per l'Italia, Giubileo 2025, Infrastrutture Milano Cortina (Simico), Ita Airways, Itsart (ora in liquidazione), Hotelturist, Psn-Polo strategico Nazionale, Valvitalia. Sono state cedute, in tutto o in parte: Bf-Bonifiche ferraresi, Inalca, Kedrion, Rocco Forte Hotels.Che il perimetro pubblico sia destinato a cambiare è comprovato dalla dichiarata volontà del Governo di conseguire proventi da dismissioni per l'1% almeno del Pil, stimabili in circa 20 miliardi di euro. Solo negli ultimi mesi, tralasciando il tema della Società Acciaierie d'Italia ex Ilva (Invitalia), vi sono state tre decisioni che testimoniano il ridisegno complessivo:accordo di investimento di Deutsche Lufthansa nel capitale, siglato a maggio e notificato il 30 novembre alla Commissione Europea;, accordo (MoU) tra il Mef e KKR, siglato il 10 agosto, per la rete fissa (cd. NetCo), fino al 20%; cui è seguito il DL del 31 agosto in materia di investimenti strategici;la cessione ad investitori istituzionali del 25%, il 20 novembre, per un corrispettivo di 920 milioni di euro.