Assofintech, eToro e Banca Valsabbina nuovi partner

(Teleborsa) -ha annunciato. Si tratta di, fresco di nomina a Regional Manager per l'Italia di eToro, e di, vice direttore vicario di Banca Valsabbina. Sia eToro sia Banca Valsabbina sono anche nuovi partner dell'Associazione.L'dell'Associazione segue di pochi mesi quello di Iccrea Banca, contestualmente all’ingresso nell'advisory board del suo responsabile della Divisione Digital Innovation & Multichannel, Andrea Coppini."Assofintech è onorata di accogliere tra i propri partner eToro e Banca Valsabbina e soprattutto di inserire nell'advisory board i loro due rappresentanti - ha commentato, presidente di Assofintech - La relazione con entrambi è iniziata in occasione della loro partecipazione alla Call Tech Action dello scorso novembre, al fianco dell'Associazione e sono certo che il confronto che potrà emergere tra tutti noi porterà a sviluppi positivi per tutti gli stakeholder del mondo fintech".