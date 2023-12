Borsa Italiana: Openjobmetis riammessa questa mattina

Openjobmetis

Groupe Crit

(Teleborsa) -ha comunicato che le azioni, agenzia per il lavoro quotata su Euronext STAR Milan, sono state. Lo si legge in un comunicato urgente, dopo che ieri mattina il titolo era stato sospeso dalle negoziazioni in attesa di comunicato.Il comunicato della società è arrivato stamattina e ha reso nota la sottoscrizione di memorandum of understanding per, società francese attiva nello stesso settore, della totalità delle azioni Openjobmetis detenute da Omniafin, M.T.I. Investimenti e Plavisgas. Groupe Crit verrebbe a detenere circa il 57,7% del capitale sociale, e sarebbe obbligato a promuovere un'OPA, con obiettivo il