Cassa Centrale, Armando Franceschi Chief Business Officer della Direzione Commerciale

(Teleborsa) -comunica che, con decorrenza primo gennaio 2024, in concomitanza con la nascita della nuova Direzione Commerciale,diventerà il nuovo, a diretto riporto dell’Amministratore DelegatoDal suo ingresso nel 2005, dopo un percorso di studi economici terminato con la laurea magistrale in General Management conseguita presso, Franceschi è cresciuto professionalmente in Cassa Centrale Banca, passando dal settoreall’Ufficio, fino a diventare nel 2020e poiAssumerà le redini della nuovache, per l’intero Gruppo, svilupperà e coordinerà le attività commerciali, diffonderà le best practice e metterà a terra le strategie tra le Banche Affiliate.Il nuovo assetto permetterà al Gruppo Cassa Centrale die mirerà ad accrescere, nel continuo, lariservato alla clientela, soddisfacendo al contempo una gamma sempre più ampia di bisogni finanziari. Grazie allo, si potranno identificare al meglio le esigenze e le necessità dei clienti, contribuendo alla creazione di un catalogo prodotti innovativo e competitivo.