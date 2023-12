CDP ottiene la Certificazione per la parità di genere

(Teleborsa) -(UNI/PdR 125:2022), che conferma l’impegno per la costruzione di un ambiente di lavoro sempre più attento all’equità e all’inclusione. Un riconoscimento cheLa certificazione è stata rilasciata dall’entesulla base di un audit che ha preso in considerazione: cultura e strategia, governance, processi HR, opportunità di crescita e inclusione delle donne in azienda, equità remunerativa per genere, tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro.La certificazione ha riconosciuto in particolare l’elevato interesse e, nonché la diffusa disponibilità dell’istituzione ad accogliere e sostenere attivamente programmi di cambiamento culturale su tali tematiche. L’ente certificatore ha inoltre valutato positivamente lenel generare un impatto significativo, grazie al suo effetto moltiplicatore sul sistema."L’ottenimento di questa certificazione sostanzia il percorso intrapreso per costruire un ambiente lavorativo sempre più attento a rispettare e includere le diversità di qualsiasi tipo, sia internamente che esternamente", ha dichiarato, Direttore Persone e Organizzazione CDP, che aggiunge "siamo consapevoli che al fine di favorire una crescita sostenibile sia fondamentale sviluppare le potenzialità di ciascuna persona, valorizzando le diversità, con l’obiettivo di generare impatto positivo. Per fare questo continueremo a lavorare sulla nostra cultura aziendale e su un sistema di governance sempre più attento a queste tematiche”.dal gruppo in questo senso, sia internamente che esternamente, come l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della primaal fine di promuovereSul fronte organizzativo, CDP si è dotata di una, responsabile dell’implementazione delle politiche di diversità, e di un programma di formazione e sviluppo rivolto all’intera popolazione aziendale, su temi come la genitorialità, la leadership e il linguaggio inclusivo. È stato istituito unoper potersi confrontare in maniera riservata con il team Diversità, Equità e Inclusione. Il management di CDP ha inoltre avviato un, ossia la differenza salariale legata al genere a parità di lavoro svolto.Infine, CDP si è resa promotrice didel Gruppo. Per rafforzare il proprio contributo sul tema anche al di là della propria organizzazione, sono stati previsti momenti di confronto con i più importanti stakeholder italiani e con le omologhe europee, tra cui la polacca BGK, la tedesca KfW e la Banca Europea per gli Investimenti (BEI).