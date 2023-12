CrowdFundMe, intesa con Fundera per crescere nel comparto obbligazionario

CrowdFundMe

(Teleborsa) -, piattaforma di Crowdinvesting quotata su Euronext Growth Milan, e, primo portale italiano autorizzato da Consob a collocare minibond, hanno annunciato unaper aumentare, sul fronte degli investitori, le opportunità di diversificazione del portafoglio e, lato imprese, le possibilità di raccogliere capitali a debito.Fundera è un portaleed é controllato da Frigiolini & Partners Merchant, advisor che dal 2015 ad oggi ha accompagnato all'emissione di minibond circa 250 imprese emittenti.Grazie all'accordo, dal quale, Fundera selezionerà le migliori piccole e medie imprese (PMI) in cerca di risorse per la crescita in ambito obbligazionario, e CrowdFundMe estenderà tali opportunità d'investimento al proprio network di investitori"Abbiamo deciso di rafforzarci nel comparto del finanziamento a debito per le PMI e lo abbiamo fatto con il miglior operatore del panorama italiano in questo segmento - ha commentatodi CrowdFundMe - Grazie all'alleanza con Fundera apriamo nuove opportunità per i nostri investitori, nonché per le startup e le PMI, offrendo un servizio completo per investire e per raccogliere capitali. Per il 2024 prevediamo un amento dei ricavi grazie a questa nuova dinamica di business. Abbiamo una visione a lungo termine, ma già all’inizio dell’anno prossimo prevediamo di fornire un contributo concreto ai volumi, che vediamo crescenti nel tempo".