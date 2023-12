ERG sale in Borsa dopo l'ingresso nel mercato delle rinnovabili USA

ERG

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, dopo la firma di un accordo con Apex Clean Energy per, tramite l'acquisito di un portafoglio di 317 MW di impianti eolici e solari in Iowa ed Illinois (con potenziale pipeline di sviluppo fino a 1GW).Gli analisti dievidenziano che sono da verificare con la società gli economics degli impianti, alla luce degli accordi di tax partnership e delle normative del mercato USA, madi allargare ulteriormente le possibilità di sviluppo delle capacità installata in un, sulla base di contratti PPA (che danno visibilità di rendimento) e con l'ulteriore possibilità di sostenere la crescita annua nei prossimi anni grazie alla pipeline di 1 GW".Allunga il passo rispetto alla seduta precedente, checon un, e risulta il miglior titolo del FTSE MIB. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 28,53 e successiva a 29,11. Supporto a 27,95.