eVISO, Cerved conferma il rating A3.1

eVISO

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan che ha sviluppato una piattaforma di intelligenza artificiale per il trading delle commodities fisiche.Il rating - si legge in una nota - è frutto della valutazione dei seguenti fattori: (i) unil quale ha garantito un puntuale presidio dei rischi aziendali, soprattutto in termini di credito e liquidità; (ii) una sconfermata da una PFN positiva (cassa) alla chiusura dell'esercizio al 30 giugno 2023; (iii)grazie all'aumento atteso dei volumi erogati nel prossimo biennio e uno sviluppo atteso delle marginalità, supportati dall'entrata a regime delle nuove condizioni contrattuali sull'intero portafoglio."L'esercizio concluso a giugno 2023 è stato costellato da eventi di settore impensabili, che ci hanno messo alla prova. Ma eVISO grazie ai fondamentali economico-finanziari solidi e a una vision strategica a lungo respiro è riuscita a mantenere tutti i propri impegni finanziari e a crescere, mettendo le- ha commentato la- Avere quindi la conferma di un giudizio di rating A3.1 ci rende molto fieri dell'operato di ogni singolo componente dell'azienda e ci motiva a far meglio".