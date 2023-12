FAE Technology, perfezionata acquisizione di Elettronica GF

FAE Technology,

(Teleborsa) -Società Benefit, PMI Innovativa che opera nel design, prototipazione, progettazione e produzione di soluzioni per il settore dell’elettronica, ha perfezionato in data odierna l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Elettronica GF, player di riferimento nella fornitura di sistemi elettronici proprietari basati su microprocessore come panel PC, SOMs (System On Modules) e Singol Board Computer per diversi ambiti applicativi (cfr. comunicato stampa in data 8 novembre 2023).Il Gruppo stima di superare gli 80 milioni di euro di ricavi complessivi nel FY 2024 affermandosi come uno degli attori principali nel settore dell’elettronica per il mercato italiano ed europeo.Tramite l’operazione di acquisizione, FAE Technology potenzia il proprio bagaglio di competenze per lo sviluppo e l’ingegneria di soluzioni elettroniche proprietarie ad alta complessità, ampliando la propria offerta e diversificando il portafoglio clienti., sottolinea: "Esprimo grande soddisfazione per l’inizio del percorso comune con Elettronica GF che si affianca anche all’ingresso di Gian Franco Argnani, che ringrazio per la fiducia, nella compagine societaria di FAE Technology. Questa tappa rappresenta un, poiché ci apre a nuove e stimolanti opportunità. La rapida integrazione tra i nostri team e le sinergie identificate e che stiamo avviando ci consentiranno sia di completare e potenziare il nostro spettro applicativo in ambito elettronico sia di massimizzare l’offerta sul mercato, creando valore nel medio-lungo periodo grazie agli asset tecnologici a nostra disposizione".Il closing è avvenuto a fronte del pagamento alla controparte di un, interamente in denaro, pari a 3,220 milioni di euro. A tale cifra vanno sommati: una componente fissa pari a 0,3 milioni di euro, già versata a titolo di acconto in data 9 novembre 2023, 1,2 milioni di euro al 18° mese dalla data del closing, iii) componente eventuale pari a 0,9 milioni di euro al 24° mese dalla data del closing legata esclusivamente al raggiungimento di determinate performance commerciali e gestionali.Il prezzo complessivo da corrispondere risulta quindi pari a 5,620 milioni di euro, di cui 0,9 milioni di euro come parte eventuale. Iloriginariamente previsto in fase contrattuale di 5,625 milioni di euro è stato ridotto di 5 mila euro per effetto di un aggiustamento intervenuto in fase di closing.Il contratto di acquisizione ha previsto inoltre l’impegno di Gian Franco Argnani – già socio fondatore, Presidente e Amministratore Delegato di Elettronica GF – a sottoscrivere un aumento di capitale a lui riservato, deliberato dal Consiglio di Amministrazione di FAE Technology in data 15 dicembre 2023, in esecuzione parziale della delega conferitagli dall’Assemblea Straordinaria degli azionisti in data 27 ottobre 2023, per un importo pari a 2,125 milioni di euro tramite l’acquisto di n. 1.062.500 azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale offerte al prezzo unitario di sottoscrizione di 2,00 euro, di cui 1,97 euro a titolo di sovrapprezzo ed 0,03 euro a quota capitale.Le azioni ordinarie di nuova emissione a favore del socio Gian Franco Argnani sono soggette a lock up per un ammontare i) pari al 30% per un periodo pari a 24 mesi a partire dalla data di sottoscrizione e ii) pari al 60% per un periodo pari a 36 mesi a partire dalla data di sottoscrizione.A far data da oggi Gianmarco Lanza assumerà la carica di Presidente e Amministratore Delegato di Elettronica GF mentre Gian Franco Argnani ricoprirà il ruolo di Responsabile Tecnico della società acquisita.FAE Technology rende noto inoltre di aver ricevuto dall’azionista Gian Franco Argnani, in data odierna, la comunicazione di cambiamento sostanziale della partecipazione in relazione al superamento della soglia di rilevanza del 5%; in particolare, Gian Franco Argnani dichiara di detenere una partecipazione pari al 6,09% del capitale sociale della Società.