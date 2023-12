Gismondi 1754 apre un negozio in franchising a Doha

Gismondi 1754

(Teleborsa) -, attiva nella creazione e produzione di gioielli di altissima gamma, come già preannunciato, ha inaugurato un nuovo punto vendita in franchising nella “The Pearl Island” a Doha in Qatar.Questa apertura - spiega una nota - è frutto dell’accordo di franchising della durata di cinque anni (con opzione di rinnovo tra le parti a scadenza), siglato all’inizio di quest’anno - con la famiglia Al Mana, una famiglia di imprenditori Qatarioti, con molteplici interessi in vari settori, tra cui il segmento del Lusso.La “Gismondi Jewellery Qatar” fondata a seguito dell’accordo di franchising, ha iniziato ad operare nel territorio e dopo Doha, nei prossimi cinque anni aprirà progressivamente, e gestirà, dei nuovi punti vendita nell’area del GCC (in Bahrein, Kuwait, Arabia Saudita, Oman e a Dubai).