Groupe Crit, fatturato a 3,3 miliardi di euro con acquisto Openjobmetis

Groupe Crit

Openjobmetis

Il gruppo francese "è lieto di questa acquisizione che gli consente di estendere la sua copertura geografica all'Italia e costituisce", si legge in una nota che segue l'annuncio dell'accordo per acquisire il 57,7% del capitale dagli attuali azionisti di Openjobmetis. Inoltra, la quota internazionale dovrebbe rappresentare la metà dell'attività di lavoro temporaneo di Groupe Crit dopo l'operazione.Nel 2022, con un mercato del lavoro temporaneo stimato in 15,7 miliardi di euro,. Openjobmetis, sesto player del lavoro interinale in questo mercato, è presente su tutto il territorio nazionale con una rete di 150 agenzie e ha realizzato un fatturato consolidato di 768 milioni di euro nel 2022 (560 milioni di euro su 9 mesi nel 2023).Openjobmetis ha annunciato martedì 19 dicembre 2023che realizza un fatturato annuo di oltre 100 milioni di euro, consentendole di rafforzare significativamente la propria posizione nel mercato nazionale.