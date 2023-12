illimity, IPO Cloudia Research è nona quotazione realizzata su EGM

illimity

(Teleborsa) - L', che si inserisce nelle attività di Capital Markets di, rappresenta ilsu Euronext Growth Milan (EGM) realizzato con successo dalla Divisione Investment Banking dall'avvio della sua operatività da parte della banca fondata da Corrado Passera. illimity ha agito in qualità died(EGA).L' ammontare complessivo delè di 4 milioni di euro (inclusivi dell'over allotment) con un flottante pari a circa il 44,9% del capitale (considerando l'eventuale esercizio dell'opzione greenshoe il flottante sarà pari al 48,4%). Il prezzo di offerta delle azioni è stato fissato in 1,90 euro per azione, valore massimo del range di prezzo fissato in sede di comunicazione di pre-ammissione, con una conseguente capitalizzazione post-money di 8,1 milioni di euro.