KiwiRail sceglie la tecnologia del Gruppo Mermec per la sicurezza delle ferrovie in Nuova Zelanda

(Teleborsa) -, società del Gruppo MERMEC specializzato in tecnologie per la sicurezza e le manutenzioni delle reti ferroviarie, ha, il più grande operatore di trasporto ferroviario della Nuova Zelanda,dell’infrastruttura ferroviaria nazionale.Il contratto prevede nello specifico la(Track Evaluation Car),equipaggiato condi MERMEC, per l’ispezione e la misura di 3700 km della rete. L'innovativo veicolo consentirà didelle ferrovie neozelandesi.Il mezzo fornirà in particolare,utilizzando la tecnologia, il tutto in tempo reale e viaggiando in velocità, con un’attenzione alla sostenibilità."Sono estremamente orgoglioso di annunciare l’accordo strategico con KiwiRail, un passo significativo che sottolinea la nostra posizione di leadership nel continente oceanico e amplia la presenza internazionale del Gruppo MERMEC, includendo la Nuova Zelanda tra i Paesi in cui opera", ha dichiarato l’Amministratore Delegato del Gruppo MERMEC,, sottolineando "questo successo, consolidato dalla fornitura di quattro veicoli diagnostici in Australia, rappresenta un’ulteriore testimonianza degli elevati standard raggiunti dalla tecnologia italiana di MERMEC nel settore. Ringrazio tutto il team e Roberto Caporusso, Executive Director di MERMEC Australia, per questo traguardo. Ora, siamo pronti ad iniziare la collaborazione con KiwiRail per contribuire alla sicurezza e all'efficienza della rete ferroviaria neozelandese"., Chief Planning & Asset Development Officer di KiwiRail, ha affermato "l'accordo rientra nell'impegno di KiwiRail atto a ridurre al minimo i rischi di interruzioni della rete ferroviaria. Il nuovo treno diagnostico di MERMEC migliorerà le performance di sicurezza ed efficienza dell’intera infrastruttura ferroviaria nazionale".