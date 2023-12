MES, Camera respinge ratifica trattato

(Teleborsa) - Con 72 voti a favore, 184 contrari e 44 astenuti, l'Aula della Camera respinge il. Bocciando il primo articolo del testo il provvedimento, infatti,Il dato politico da segnalare è che la maggioranza si divide:mentrecosì comecommentano a caldo il capgruppo di Iv in commissione Bilancio, Luigi Marattin, e il dem Piero De Luca, capogruppo in commissione affari Ue, al termine del voto della Bilancio sul parere contrario alla ratifica della modifica del MesSenza dubbio, il più soddisfatto della ritrovata compattezza tra Fratelli d’Italia e Lega sul Mes, oltre che della bocciatura, èNon penso sia utile e siccome il Parlamento è sovrano, il Parlamento vota in base all’interesse nazionale italiano: i tedeschi fanno gli interessi tedeschi, noi quelli degli italiani. La posizione della Lega è sempre stata e continua a essere chiara".Allo stato, dunque, Italia è l'unico paese dell'Eurozona a non aver concluso il procedimento di ratifica interno, come invece hanno fatto tutti gli altri paesi, bloccando l’entrata in vigore di una riforma importante, che avrebbe introdotto tra le varie cose un meccanismo di aiuti in caso di diffuse crisi bancarie. La riforma - approvata da tempo, anche dall’Italia - doveva solo essere ratificata daiMossa che di cert