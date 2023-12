Micron prevede ricavi in crescita nel secondo trimestre

Micron Technology

(Teleborsa) -, multinazionale americana operante nel settore dei semiconduttori, ha chiuso ildell'anno fiscale 2024 (terminato il 30 novembre 2023) con undi 4,73 miliardi di dollari, rispetto a 4,01 miliardi di dollari del trimestre precedente e 4,09 miliardi di dollari dello stesso periodo dell'anno scorso. Laè stata di 1,23 miliardi di dollari, ovvero 1,12 dollari per azione, mentre la perdita netta rettificata è stata di 1,05 miliardi di dollari, ovvero 0,95 dollari per azione diluitaIlè stato di 1,40 miliardi di dollari, rispetto a 249 milioni di dollari del trimestre precedente e 943 milioni di dollari dello stesso periodo dell'anno scorso."La solida esecuzione e determinazione dei prezzi di Micron hanno portato a risultati finanziari del primo trimestre migliori del previsto - ha affermato, Presidente e CEO di Micron Technology - Ci aspettiamo che i nostri fondamentali aziendali migliorino nel corso del 2024".Micron Technologyper ilricavi pari a 5,3 miliardi di dollari (+ o - 200 milioni) e una perdita per azione di 0,45 dollari (+ o - 0,07 dollari).