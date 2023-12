Natale, da regali a viaggi: quanto spenderanno gli italiani?

(Teleborsa) -per i regali di Natale (la cui ricerca, oltretutto, è fonte di stress per il 33%; per poi risolversi in cose spesso inutili per ben il 30%). Ma se aggiungiamoSono le previsioni di spesa dei cittadini per queste festività secondo l'indagine Altroconsumo dalla quale emerge anche cheDi fronte al carovita, l’intento del 25% - un buon quarto del totale - sarebbe però quello di stringere la cinghia e spendere meno dell’anno scorso. Il 19% comprerà i regali di Natale a gennaio, approfittando dei saldi.- Nella maggior parte dei casi (63%) si pensa di sborsare la stessa cifra più o meno. Ma il 25% vuole ridurre rispetto al 2022. Solo il 12% ha in piano di spendere di più.Emerge anche che ilanche se rispetto all’anno scorso c’è un calo: il 18% pensa di fare meno acquisti sul web); il 21% comprerà solo o soprattutto in negozi fisici. Nel 23% dei casi si farà in modo equilibrato, un po’ online e un po’ andando in giro a fare shopping.Queste le previsioni,. Non solo, un buon terzo vive il temacome una fonte di stress. E il 19% preferisce comprarli a gennaio approfittando così degli sconti.