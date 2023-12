PLC, backlog al 30 novembre pari a 112 milioni di euro

PLC

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle energie rinnovabili, conferma "il consolidamento della ripresa dei",complessivamente pari a 49,2 milioni di euro al2023, in particolare il segmento Ingegneria & Costruzione e il segmento Servizi hanno registrato rispettivamente ricavi per 26,1 milioni e per 23,1 milioni, confermando il ritorno alla marginalità positiva, con unin ulteriore miglioramento rispetto ai dati al 30 giugno.Con riferimento alla, sempre alla data del 30 settembre 2023, si è registrato un dato in linea con i risultati attesi dal Piano Industriale 2023-2027, pari a 3,4 milioni, con un incremento del debito per l'accensione di un mutuo di 1,5 milioni con Banco BPM da parte della PLC System.Per quanto riguarda i dati aggiornati al 30 novembre: ilè pari a 112 milioni di euro, di cui 62 milioni del segmento Ingegneria & Costruzione e 50 milioni del segmento Servizi; laè pari a 127 milioni di euro, di cui 120 milioni del segmento Ingegneria & Costruzione e 7 milioni del segmento Servizi; isono di circa 130MW di impianti con tecnologia eolica e 50MW di impianti con tecnologia fotovoltaica in fase di sviluppo, con160MW di soluzioni di connessione già ottenute."I risultati al 30 settembre 2023 del Gruppo PLC sono da considerarsi, evidenziano l'ottimo lavoro svolto nel corso dell'anno e il superamento delle difficoltà affrontate nel 2022, con il ritorno dell'attività caratteristica ad una redditività positiva - ha commentato l'- L'approvazione del Piano Strategico di Sostenibilità 2024-2027 rafforza ulteriormente, e formalizza, l'impegno di PLC sui diversi fronti della crescita sostenibile, con un insieme organico di iniziative, che evidenziano la responsabilizzazione di PLC nel contesto ambientale e sociale in cui opera e il continuo miglioramento nella governance del Gruppo con obiettivi anche a medio, lungo termine".