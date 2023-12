Positivo il Mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Si muove al rialzo la Borsa di New York, dopo che i dati pubblicati prima dell'avvio hanno mostrato un'inflazione in calo e una crescita del PIL, seppur più bassa della stima precedente. Stabile il numero dei lavoratori che per la prima volta hanno richiesto i sussidi di disoccupazione. Infine, le condizioni del settore manifatturiero nell'area di Philadelphia sono rimaste in contrazione, a dicembre.Ilmostra un rialzo dello 0,44%; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 4.723 punti. In rialzo il(+0,74%); sulla stessa linea, poco sopra la parità l'(+0,46%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,82%),(+0,76%) e(+0,75%).Al top tra i(+2,15%),(+2,02%),(+1,87%) e(+1,50%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,89%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,65%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,53%.(+7,21%),(+5,12%),(+5,02%) e(+4,04%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,33%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,79%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,69%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.