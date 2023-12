Prezzi, Unc: "Regali di Natale più rincarati e ribassati"

(Teleborsa) - Con un rincaro del 9,4% rispetto allo scorso anno, il 31,3% nel confronto con il 2021 e addirittura il 51,9% sul 2020, macchine fotografiche e videocamere sono al primo posto della. Seguono tagliacapelli, regolabarba, spazzolino elettrico, asciugacapelli che salgono del 6% (+13,3% su due anni fa). Medaglia di bronzo per i Gioielli che aumentano del 5,3% sull'anno precedente (+15,2% sul 2021). Appena fuori dal podio Profumi, rossetti, smalto per unghie, fondotinta, mascara per i quali si sborsa il 4,5% in più rispetto al 2022 (+8,1% nel biennio). Nemmeno regalando un Fiore ci si salva visto che lo paghiamo il 4,4% in più (+14,3% in 2 anni). Seguono Bicchieri, tazze e tazzine (+4,2% e +11,3%), al settimo posto le Piante (+4,1%, +11,4%), poi Frullatori a immersione e macchine impastatrici (+4%, +6,7%) e i Pullover per uomo (+3,9%, +8,3%). Chiudono la top ten Camicie, t shirt, polo uomo e Piatti, ciotole, scodelle e altre stoviglie (entrambi a +3,7%).. Molti prodotti sono in deflazione rispetto al Natale dello scorso anno. A vincere la top deii libri non di narrativa per i quali oggi si sborsa l'11,6% in meno rispetto al 2022. Medaglia d'argento per Monitor, stampanti, accessori per smartphone, smartwatch per i quali spendiamo il 10% in meno. Al terzo posto le Tv con -9,2% e che vincono la top ten rispetto ai ribassi biennali con un ragguardevole -29,7%. Al quarto posto i Giochi elettronici (-8,7%). Seguono Film in dvd, download film (-6,8%) e Computer desktop (-5,1%), che però calano di prezzo solo perché lo scorso anno erano letteralmente decollati, tanto che rispetto a due anni fa oggi costano ancora di più, rispettivamente +15,2% e + 14%. Seguono al settimo posto Apparecchi per la telefonia mobile (-4,3%), poi gli Aspirapolvere (-4%), gli Apparecchi per la telefonia fissa (-3,8%, ma +7,3% su due anni fa). Chiudono la top ten dei regali virtuosi gli E-book reader con -3,3% che però sono più cari del 2020 (+3,2%).Nella ricerca sono inclusi solo i beni e non i servizi. In ogni caso, se per caso qualcuno intende regalare una, non va molto meglio, considerato che i pacchetti vacanza nazionali costano il 20,6% in più rispetto allo scorso anno, Alberghi e motel il 9,8%, Pensioni il 5,5%. Escludendo i mezzi di trasporto come navi, treni (+8%) e voli (quelli nazionali +29,2%), non considerabili un tipico regalo, tra i servizi si segnalano anche i Parchi di divertimento (+9,9%)."I rincari e i ribassi rispetto agli scorsi Natale possono essere un buon indicatore per i ritardatari che ancora non hanno acquistato tutti i regali, anche se ovviamente conta poi il prezzo in valore assoluto. Ma se non c'è una particolare esigenza, se il dono non è in cima ai desideri del beneficiario, del festeggiato, allora si può anche decidere di rinviare l'acquisto di quel prodotto al prossimo anno, sperando che nel frattempo i prezzi diventino più ragionevoli" afferma