Redelfi, Integrae SIM alza target price e conferma Buy

Redelfi

(Teleborsa) - Integrae SIM ha incrementato aper azione (da 7,50 euro) ilsu, management company con focus sulla transizione energetica e quotata su Euronext Growth Milan, confermando ilsul titolo a "" visto l'upside potenziale del 90%. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo l'aggiornamento del piano industriale 2023-2026, occorso in seguito al cambio di focus che prevede un'accelerazione dell'espansione della BU Green, oltre allo sviluppo dei progetti BESS recentemente avviati sul territorio italiano.Alla luce della pubblicazione del nuovo piano industriale 2023-2026 e in seguito all'ulteriore sviluppo della BU Green, il brokersia per l'anno in corso sia per i prossimi anni. In particolare, stima un valore della produzionepari a 10,35 milioni di euro e un EBITDA Adj. pari a 4,80 milioni di euro, corrispondente ad una marginalità del 46,4%.Per gli, si aspetta che il valore della produzione possa aumentare fino a 34,85 milioni di euro (CAGR FY22-FY26: 49,9%) nel FY26, con EBITDA Adj. pari a 24,15 milioni di euro (corrispondente ad una marginalità del 69,3%), in crescita rispetto a 1,27 milioni di euro del FY22 (corrispondente ad un EBITDA Adj. Margin del 28,2%).