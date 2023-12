Superlega? Sì. Storica sentenza della Corte UE (pronta a rivoluzionare il calcio)

(Teleborsa) -che - come già successo nel lontano- rischia di rivoluzionare ilasi è, infatti, espressa sul caso stabilendo cheIn dettaglio, secondo la Corte di Giustizia Ue, la Uefa non può esercitare il monopolio sul calcio e sarebbe legale creare una competizione parallela gestita dai club. "Le norme Fifa e Uefa sull'approvazione preventiva delle competizioni calcistiche interclub,spiega la Corte nella Sentenza C-333/21 sulla Superlega.Ancora: "le norme Fifa e Uefa che subordinano alla loro previa approvazione qualsiasi nuovo progetto calcistico interclub, come la Super League, e vietano ai club e ai giocatori di giocare in tali competizioni,Non esiste un quadro normativo per le norme Fifa e Uefa che garantiscano cheAllo stesso modo, le norme che attribuiscono alla Fifa e all'Uefa il controllo esclusivo sullo sfruttamento commerciale dei diritti relativi a tali competizioni sono tali da restringere lDi Superlega si parlava da diverso tempo ma l'ufficialità era arrivata nell'aprile delquando, intorno alla mezzanotte, dodici club europei di calcioavevano annunciato di aver raggiunto un accordo per costituire una nuova competizione calcistica infrasettimanale,o, rischiando di mandarlo in tilt. Pericolo scampato in 48 ore, visto che il progettoNell'occasione, infatti,a che in un comunicato congiunto con Leghe e Federazioni di Italia, Spagna e Inghilterra (al momento club francesi e tedeschi non hanno aderito) parlando diaveva minacciato di espellere dai tornei nazionali e dalle coppe chi avrebbe aderito alla Superlega, vietando ai calciatori impegnati di giocare con le Nazionali e citando in giudizio perSulla stessa linea anche laper unche non rispetti “i principi fondamentali di solidarietà, inclusività, integrità ed equa ridistribuzione finanziaria".