The Italian Sea Group, il calendario finanziario del 2024

Produttore di yacht

(Teleborsa) - Ilha reso noto in un comunicato il calendario finanziario per l'anno 2024 ed ha specificato che a valle delle riunioni del Consiglio di Amministrazione in cui saranno approvati il Bilancio Consolidato, il progetto di Bilancio d’Esercizio, la Relazione Semestrale consolidata e le informazioni selezionate su base trimestrale, sono previste lecon gli investitori istituzionali e gli analisti finanziari.CDA: Approvazione dei dati preconsuntivi al 31 dicembre 2023Appuntamento: Capital Markets Day – aggiornamento della strategia e prospettive economico-finanziarieCDA: Approvazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023 e del progetto di Bilancio della Società al 31 dicembre 2023Assemblea: Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2023CDA: Approvazione delle informazioni selezionate indicative all’andamento dell’attività relativa al primo trimestre 2024 (Ricavi; EBITDA; Backlog; Posizione Finanziaria Netta) e del relativo comunicato stampa contenente l’informativa trimestraleCDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2024CDA: Approvazione delle informazioni selezionate indicative all’andamento dell’attività relativa al terzo trimestre 2024 (Ricavi; EBITDA; Backlog; Posizione Finanziaria Netta) e del relativo comunicato stampa contenente l’informativa trimestrale