Ulisse Biomed, stipulato atto conferimento di Hyris. Cooptazione di Stefano Lo Priore

Ulisse Biomed

(Teleborsa) -, healthcare biotech company italiana attiva nei settori della diagnostica, teranostica e nel campo terapeutico, fa sapere che è stato stipulato l’atto di conferimento in UBM dell’ intera partecipazione in Hyris Limited La Società dà pertanto atto che, con la stipula dell’Atto di Conferimento, si è avverata la condizione cui era subordinata l’efficacia dell’aumento di capitale sociale in opzione, a pagamento e in via scindibile, deliberato dal Consiglio di Amministrazione di UBM in data 15 dicembre 2023, in esercizio parziale della delega allo stesso attribuita, ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile, dall’Assemblea straordinaria del 20 luglio 2021. Infine, in data odierna, il Presidente del CdA, Saverio Scelzo, ha rassegnato le proprie dimissioni. Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi a valle della stipula dell’Atto di Conferimento, preso atto delle dimissioni del Dott. Scelzo ed espresso il ringraziamento per il contributo sinora fornito, ha cooptato, in conformità a quanto previsto nell’accordo quadro disciplinante l’acquisizione di Hyris Limited, sottoscritto in data 4 dicembre 2023, per la carica di consigliere il Dott. Stefano Lo Priore, nominandolo, altresì, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sostituzione del Dott. Saverio Scelzo, con l’approvazione del Collegio Sindacale.