Unieuro, Mediobanca alza target price e conferma Neutral

Mediobanca

Unieuro

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (da 11,00 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, confermando ilsul titolo a "". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo il, che sarà consolidata a partire dal 4 dicembre e avrà quindi un impatto solo limitato sui dati finanziari di quest'anno, fornendo al contempo un contributo pienamente positivo a partire dal prossimo anno. Nel business tradizionale, d'altro canto, i messaggi provenienti dalla stampa nazionale sul Black Friday hanno lasciato intendere una pressione persistente sulla domanda CE.Pertanto, nel complesso il broker, derivante dalla riduzione di circa 8 milioni di euro delle previsioni organiche, compensata dal contributo positivo di Covercare. Inoltre, ha, poiché l'operazione è finanziata attraverso un mix di liquidità disponibile e prestiti bancari."Riteniamo che l'acquisizione di Covercare abbia, in quanto rafforza l'esposizione di Unieuro al segmento dei Servizi, più redditizio e resiliente, promuovendo al contempo la diversificazione del business - si legge nella ricerca - A nostro avviso l'operazione si inserisce perfettamente nella strategia presentata nell'ultimo Piano Industriale"."Inoltre,e l'impegno per ulteriori acquisizioni su scala volte a consolidare la quota di mercato della società, facendo leva su un bilancio sano - viene aggiunto - D'altro canto, manteniamo generalmente una posizione prudente sui consumi discrezionali, poiché riteniamo che la visibilità in questo cluster di mercato rimarrà limitata, come suggerito dai risultati del Black Friday".