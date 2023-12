Agcom: sanzione da 5,85 milioni per Meta per la pubblicità sul gioco d'azzardo

(Teleborsa) - L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni sanzionaper violazione del divieto di pubblicità del gioco d'azzardo, previsto dal decreto Dignità, ad opera delle piattaforme Facebook e Instagram: la multa è di 5.850.000 euro, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge del 12 luglio 2018, n. 87 (c.d. "Decreto Dignità"). A comunicarlo è l'Autorità stessa in una nota."Bene, ottima notizia., ma resta scritto sulla carta: viene sistematicamente violato dalle emittenti televisive e molto spesso anche attraverso forme indirette, contenuti sponsorizzati su vari profili social, come abbiamo più volte denunciato!", afferma"Bene intervenire anche sulle piattaforme, a maggior ragione se offrono un vero e proprio servizio pubblicitario. Adesso ci aspettiamo cheche aiutano l'utente a comprendere se un post è sponsorizzato, rimuovere quelli ingannevoli o vietati dalla legge, come quelli sul gioco e sul fumo!", conclude Dona.