Biesse rileva GMM per 72 milioni

Biesse

(Teleborsa) -ha sottoscritto in data odierna il contratto per l’acquisizione dell’intero capitale sociale di GMM Finance, la holding a capo del Gruppo GMM di cui fanno parte anche le società GMM, Bavelloni e Techni Waterjet, nonché le rispettive controllate italiane ed estere,attive nei settori delle macchine utensili per la lavorazione della pietra, del vetro e di altri materiali.Il Gruppo GMM è presente in 90 Paesi, opera con 9 filiali distributive nel mondo, 6 stabilimenti produttivi in Italia ed uno in Tailandia, e conta circa 450 dipendenti.I soci venditori sono Consilium Private Equity Fund III (gestito da Consilium SGR p.A.) con il 75% e FGL Holding (dei soci fondatori) con il 25%. Il corrispettivo provvisorio dell’acquisizione (c.d. Equity Value), che verrà regolato integralmente per cassa al closing, pari a circa 72 milioni di euro, è stato determinato considerando una Posizione Finanziaria Netta debitoria partendo da un Enterprise Value di 86,5 milioni di euro.inoltre usuali meccanismi di aggiustamento del prezzo nei mesi successivi al closing (in rialzoovvero in riduzione), che verranno effettuati principalmente in base alla variazione di capitale circolante netto e posizione finanziaria netta di GMM Finance.Ilè previsto entro il 15 febbraio 2024 ed è soggetto all’avveramento di alcune condizioni sospensive in linea con la normale prassi di mercato per tale tipologia di operazioni.L’operazione, in linea con il piano strategico di Biesse, volto a crescere anche per linee esterne, consentirà di incrementare il portafoglio generato dalle macchine per la lavorazione della pietra, del vetro e degli altri materiali integrando le tecnologie della società in questi specifici segmenti.